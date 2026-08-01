Полузащитник ЦСКА Матия Попович прокомментировал ничейный результат в матче второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Матия Попович globallookpress.com

«Получил мяч, увидел перед собой свободное пространство, решил пробить и был очень рад, что удалось забить. Считаю, что мы выглядели лучше. В атаке у нас было три‑четыре стопроцентных момента, которые нужно было реализовывать. Но в футболе так бывает: если не забиваешь ты, забивают тебе. Круговой — один из лучших футболистов ЦСКА. Одно удовольствие играть с ним на одном фланге. Мы можем бороться за чемпионство и обязаны думать только так», — цитирует Поповича «Матч ТВ».

Серб открыл счет в матче на 32-й минуте встречи.

Красно-синие набрали четыре очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ «армейцы» сыграют дома против «Ростова» 8 августа.