Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об отказе от идеи продажи частным инвесторам части коммерческих прав на чемпионат мира и другие турниры организации.

Джанни Инфантино globallookpress.com

На официальном сайте ФИФА опубликовано заявление главы организации, в котором он отметил, что подобный проект мог быть реализован только при поддержке большинства членов ФИФА и после всестороннего обсуждения с национальными федерациями.

«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не соответствуют изначально поставленной цели. Данное предложение реализовано не будет», — заявил Инфантино.

Напомним, нынешним летом чемпионат мира прошел в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, завоевавшая титул чемпиона мира.