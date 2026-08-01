Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал ничейный результат в матче второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«Надо реализовывать моменты. Должен присутствовать инстинкт убийцы. Мы наиграли больше, чем на один гол. Но, к сожалению, не забили.

В чем разница между Кисляком и Бариновым? Кисляк мобильнее, а Баринов дает больше баланса в обороне, Матвей из этой зоны больше разыгрывает мяч.

Удовлетворен ли набранными очками? Не удовлетворен количеством набранных очков, хотелось бы шесть. Есть моменты, которые нужно доработать», — цитирует Игдисамова «Матч ТВ».

Красно-синие набрали четыре очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ «армейцы» сыграют дома против «Ростова» 8 августа.