Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что ожидает голевой ничьей в матче второго тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Встреча пройдет в Грозном в воскресенье, 2 августа.

«Это очень интересно. "Ахмат" показал себя очень хорошей командой в первом туре. Они укрепились, Черчесов знает, что делает. Будет серьезное испытание для "Спартака". "Ахмат", как и "Спартак", будет играть на победу. Здесь, конечно, сойдутся две хорошие команды с точки зрения желания и созидания. Потому что тренер "Спартака" — созидатель, для Черчесова матч будет принципиальным. Борьба будет упорной, не стану выделять кого‑то одного, победа нужна обеим командам. Я в этом матче за голевую ничью — 2:2», — сказал Губерниев «Матч ТВ».