Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход нападающего Маркуса Рашфорда, который после завершения срока аренды вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Немецкий специалист признался, что высоко ценил работу с английским форвардом и сожалеет о его отъезде, однако отметил, что судьба арендованных игроков далеко не всегда зависит от тренерского штаба.

«Он фантастический игрок и замечательный человек. Думаю, команде его тоже не хватает. Мне будет его не хватать, но такова жизнь», — приводит слова Флика Sky Sports.