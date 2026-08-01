ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ — 1:1.

Максим Витюгов
Максим Витюгов globallookpress.com

Матия Попович вывел «армейцев» вперед на 32-й минуте встречи. Во второй половине матча самарцы на 62-й минуте сравняли счет благодаря точному удару Максима Витюгова.

Результат матча

ЦСКАМоскваЦСКА1:1Крылья СоветовКрылья СоветовСамара
ЦСКА:  Владислав Тороп,  Кирилл Данилов,  Мойзес,  Данил Круговой,  Матвей Кисляк,  Матия Попович,  Иван Обляков,  Данила Козлов,  Жоао Виктор,  Кирилл Глебов,  Лусиано Гонду
Крылья Советов:  Сергей Песьяков,  Фернандо Костанца,  Никита Чернов,  Сергей Божин,  Кирилл Печенин,  Николай Рассказов,  Максим Витюгов,  Сергей Бабкин,  Михайло Баньяц,  Амар Рахманович,  Иван Олейников
Жёлтые карточки:  Доминик Ороз 87' (Крылья Советов),  Томас Гальдамес 90' (Крылья Советов)

ЦСКА набрал четыре очка и пока лидирует в РПЛ, самарцы с двумя баллами поднялся на девятую строчку турнирной таблицы.