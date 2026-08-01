ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ — 1:1.
Матия Попович вывел «армейцев» вперед на 32-й минуте встречи. Во второй половине матча самарцы на 62-й минуте сравняли счет благодаря точному удару Максима Витюгова.
Результат матча
ЦСКАМосква1:1Крылья СоветовСамара
ЦСКА: Владислав Тороп, Кирилл Данилов, Мойзес, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Матия Попович, Иван Обляков, Данила Козлов, Жоао Виктор, Кирилл Глебов, Лусиано Гонду
Крылья Советов: Сергей Песьяков, Фернандо Костанца, Никита Чернов, Сергей Божин, Кирилл Печенин, Николай Рассказов, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Михайло Баньяц, Амар Рахманович, Иван Олейников
Жёлтые карточки: Доминик Ороз 87' (Крылья Советов), Томас Гальдамес 90' (Крылья Советов)
ЦСКА набрал четыре очка и пока лидирует в РПЛ, самарцы с двумя баллами поднялся на девятую строчку турнирной таблицы.