ЦСКА набрал четыре очка и пока лидирует в РПЛ, самарцы с двумя баллами поднялся на девятую строчку турнирной таблицы.

Матия Попович вывел «армейцев» вперед на 32-й минуте встречи. Во второй половине матча самарцы на 62-й минуте сравняли счет благодаря точному удару Максима Витюгова .

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче второго тура РПЛ — 1:1.

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