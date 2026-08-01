Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал ничейный результат в матче второго тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Сергей Булатов globallookpress.com

«В первом тайме было тревожно у наших ворот. Пришлось в перерыве поменять расстановку игроков. Во втором тайме удовлетворены игрой команды.

Почему лучше получаются вторые таймы? Не знаю, пока не проанализировали. Мы правильно делаем замены, футболисты, которые выходят на поле, усиливают игру», — цитирует Булатова «Матч ТВ».

Самарцы набрали два очка и поднялись на девятое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ «Крылья» сыграют дома против «Балтики» 8 августа.