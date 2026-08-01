В матче 2-го тура РПЛ калининградская «Балтика» на своём поле переиграла московское «Динамо» со счётом 2:1.

Брайан Хиль globallookpress.com

Первый тайм прошёл без голов, а все основные события развернулись после перерыва. На 57-й минуте полузащитник Николай Титков вывел хозяев вперёд, а на 74-й минуте нападающий Брайан Хиль с пенальти удвоил преимущество «Балтики».

«Динамо» ответило лишь голом после удара головой Артура Гомеса с передачи Ивана Сергеева.

После двух туров у «Балтики» три очка, у «Динамо» — одно.

В третьем туре команда Андрея Талалаева отправится в гости к «Крыльям Советов», а дружина Сандро Шварца примет махачкалинское «Динамо».