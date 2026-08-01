Главный тренер «Рубина» Франк Артига после победы над «Арконом» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Мирлинда Даку.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Не знаю, посмотрим. Я тренер, все новости застали нас здесь, в Самаре. Помимо того, что Мирлинд — прекрасный футболист, он ещё и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда "Рубин" вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что албанский форвард близок к переходу в «Спартак» за 11 млн евро.

В следующем туре РПЛ казанцы 9 августа сыграют дома против «Оренбурга».