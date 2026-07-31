Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о возможном трансфере Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

Игорь Семшов globallookpress.com

«Для Даку этот переход — это новый вызов. Для "Спартака" подспорье в плане конкуренции в атаке. Такой хороший футболист никогда не помешает. А для "Рубина" — это очень серьёзная потеря, потому что Даку играет основополагающую роль в команде. Хотя незаменимых людей нет.

Угальде и Гарсия — футболисты немного другого плана. Поэтому для "Спартака" большой плюс, что у Карседо будет несколько разноплановых форвардов. Игра в разных матчах может складываться по‑разному», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Даку выступает в Казани с лета 2023 года, а его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.