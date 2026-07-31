В матче 2-го тура РПЛ «Ростов» на выезде переиграл «Родину» со счетом 4:2.

«Ростов»
«Ростов» globallookpress.com

В составе победителей отличились Иван Комаров с пенальти, Андрей Лангович и Даниил Шанталий. Также автогол в пассиве Мити Крижана.

За хозяев забил Икер Посо, а также автогол на счету Умара Сако.

Результат матча

РодинаМоскваРодина2:4РостовРостовРостов-на-Дону
0:1 Даниил Шанталий 90'
Родина:  Сергей Волков,  Артём Сокол,  Митя Крижан,  Артём Мещанинов,  Илья Дятлов,  Посо,  Руслан Фищенко,  Солтмурад Бакаев,  Йорди Рейна,  Иван Тимошенко,  Maksimenko
Ростов:  Рустам Ятимов,  Виктор Мелёхин,  Умар Сако,  Игор Ногейра,  Андрей Лангович,  Алексей Миронов,  Константин Кучаев,  Иван Комаров,  Максим Мухин,  Роналдо,  Тимур Сулейманов

После этой игры в активе «Ростова» стало 3 очка и 4-е место в турнирной таблице, «Родина» (0) — 15-я.