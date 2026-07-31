В матче 2-го тура РПЛ «Ростов» на выезде переиграл «Родину» со счетом 4:2.
В составе победителей отличились Иван Комаров с пенальти, Андрей Лангович и Даниил Шанталий. Также автогол в пассиве Мити Крижана.
За хозяев забил Икер Посо, а также автогол на счету Умара Сако.
Результат матча
РодинаМосква2:4РостовРостов-на-Дону
0:1 Даниил Шанталий 90'
Родина: Сергей Волков, Артём Сокол, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Илья Дятлов, Посо, Руслан Фищенко, Солтмурад Бакаев, Йорди Рейна, Иван Тимошенко, Maksimenko
Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Игор Ногейра, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Константин Кучаев, Иван Комаров, Максим Мухин, Роналдо, Тимур Сулейманов
После этой игры в активе «Ростова» стало 3 очка и 4-е место в турнирной таблице, «Родина» (0) — 15-я.