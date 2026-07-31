После этой игры в активе «Ростова» стало 3 очка и 4-е место в турнирной таблице, «Родина» (0) — 15-я.

За хозяев забил Икер Посо , а также автогол на счету Умара Сако .

В составе победителей отличились Иван Комаров с пенальти, Андрей Лангович и Даниил Шанталий . Также автогол в пассиве Мити Крижана .

В матче 2-го тура РПЛ «Ростов» на выезде переиграл «Родину» со счетом 4:2.

1.95

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