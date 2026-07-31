Итальянская «Пиза» на своем официальном ресурсе объявила о переходе нападающего «Наполи» Эмануэле Рао.

Эмануэле Рао globallookpress.com

20-летний перспективный вингер проведет в составе клуба из Серии Б предстоящий сезон-2026/27. Примечательно, что арендное соглашение между командами рассчитано строго до июня 2027 года и не предусматривает опции последующего выкупа прав на футболиста.

Прошедший футбольный год молодой нападающий также отыграл во втором итальянском дивизионе, выступая на аналогичных условиях аренды за «Бари». В составе «петухов» Рао продемонстрировал качественную и стабильную игру, приняв участие в 35 официальных матчах, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и отметился тремя результативными передачами.