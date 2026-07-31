Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«"Ахмат" очень прилично смотрится, они укрепились, об этом даже разговора никакого нет. "Спартаку" тоже останавливаться никак нельзя. У меня нет уверенности, что "Ахмат" кому‑то может уступить, тем более дома.

Актуально говорить в этом сезоне, что единственным конкурентом "Зениту" в борьбе за титул будет "Спартак". Конечно, "Спартак" хорошо бежит, это самая быстрая команда, но Черчесов может найти противоядие от такой игры. Надо понимать, что Станислав Саламович — серьезная персона», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Матч между командами состоится 2 августа в Грозном.