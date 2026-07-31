Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче калининградской команды против «Динамо».

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Сейчас начало сезона. Раньше, когда чемпионат начинался весной, говорили "ночью все кошки серы", так и сейчас у нас в чемпионате. Те же "Крылья" играли неплохо, "Динамо" вообще выглядело хорошо, не было реализации. В этой игре все может быть наоборот. "Балтика", к примеру, хорошо провела игру против ЦСКА, но уступила.

У меня нет понимания, как сложится матч в Калининграде. Я с уважением отношусь к игре "Балтики", к команде и к тому, как она работает, в то же время понимаю — "Динамо" сейчас посильнее… Но я не уверен, что "бело‑голубым" удастся реализовать преимущество по качеству своих футболистов. Игра будет на три результата», — приводит слова Непомнящего « Матч ТВ ».

Матч «Балтика» — «Динамо» состоится в субботу, 1 августа. Начало — в 20:45 мск.