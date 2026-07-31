Голкипер «Спартака» Александр Максименко высказался о своем будущем в московской команде.

Александр Максименко globallookpress.com

«Вся карьера в "Спартаке"? Если не выгонят, то, конечно, готов играть в "Спартаке" всю карьеру. Неизвестно, как жизнь сложится. Но потенциально я готов.

Работа с Дасаевым? Не ожидал такого. У меня коленки затряслись на первой тренировке. Он меня так загонял, что после 15 минут ножки сели. Так он душа компании, но тренировки у него жесткие», — сказал Максименко пресс-службе сборной России.

Напомним, что 28-летний Максименко является воспитанником «Спартака» и проводит в стане москвичей всю свою карьеру.