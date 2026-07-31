Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал нового капитана команды после ухода Эдуарда Сперцяна.

«Капитаном команды будет Джон Кордоба, вице‑капитаном — Станислав Агкацев, еще двумя вице‑капитанами будут Никита Кривцов и Витор Тормена. Для тренеров это всегда сложный выбор. Бывают ситуации, когда в команде некого назначить, а здесь было много кандидатов. У нас есть группа футболистов, которым не нужна повязка, чтобы быть капитанами», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

33-летний колумбиец стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне, забив 17 голов в 28 матчах. Кордоба является лучшим бомбардиром в истории клуба с 80 мячами.