Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас прокомментировал поражение в матче 2-го тур РПЛ против «Ростова»(2:4).

Хуан Диас globallookpress.com

«Пять минут мы сыграли хорошо, а 85 — не очень. Поэтому нельзя победить, если ты играешь только 5 минут. На протяжении 85 минут "Ростов" нас превзошел, они играли лучше. Могу только поздравить соперника. Нам же нужно разобрать ошибки, проанализировать эту игру и двигаться дальше.

Не виню футболистов, полностью ответственность на мне, нужно все корректировать, улучшать и двигаться дальше. Сложно найти что‑то хорошее в игре, тем более сейчас. Много эмоций и нужно остыть, посмотреть игру и, возможно, какие‑то маленькие эпизоды найдем, которые получались», — цитирует Диаса « Матч ТВ ».

После этой игры в активе «Ростова» стало 3 очка и 4-е место в турнирной таблице, «Родина» (0) — 15-я.