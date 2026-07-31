Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о перспективах московской команды в текущем сезоне РПЛ.

Денис Глушаков
Денис Глушаков globallookpress.com

«Понятно, что "Спартаку" хочется чемпионства. Но пока рано говорить. Посмотрим, как дальше будут играть. "Родину", новичка РПЛ, обыграли. Впереди очень сложный будет выезд в Грозный. Посмотрим, как "Спартак" сыграет с "Ахматом". Посмотрим, какие покупки еще будут. А то последние трансферы зачастую были мимо, не всегда попадали», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и остался без медалей.