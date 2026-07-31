Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о перспективах московской команды в текущем сезоне РПЛ.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Понятно, что "Спартаку" хочется чемпионства. Но пока рано говорить. Посмотрим, как дальше будут играть. "Родину", новичка РПЛ, обыграли. Впереди очень сложный будет выезд в Грозный. Посмотрим, как "Спартак" сыграет с "Ахматом". Посмотрим, какие покупки еще будут. А то последние трансферы зачастую были мимо, не всегда попадали», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и остался без медалей.