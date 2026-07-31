Испанская футбольная федерация готовит официальную апелляцию в Дисциплинарный комитет ФИФА, который открыл производство в отношении полузащитника сборной Испании Гави за его участие в потасовке после финального матча ЧМ-2026. Из-за обвинений в неспортивном поведении испанскому хавбеку грозит пропуск как минимум одной официальной встречи.

Испанская сторона намерена полностью оправдать своего футболиста, предоставив видеоматериалы, доказывающие, что Гави сам стал жертвой физической агрессии со стороны полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса. Конфликт на поле вспыхнул после того, как Паредес грубо атаковал защитника «красной фурии» Эрика Гарсию, а Гави лишь заступился за партнера по команде.

В качестве аргумента защиты RFEF намерена сослаться на недавний юридический прецедент с американским форвардом Фоларином Балогуном, которому удалось аннулировать подобное отстранение.