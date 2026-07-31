Международная федерация футбола (ФИФА) форсирует процесс увеличения числа участников финальной стадии чемпионата мира с 48 до 64 сборных, начиная с турнира 2030 года.

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Как сообщает авторитетный британский журналист Роб Харрис, в чьем распоряжении оказался конфиденциальный документ организации, этот шаг предпринят на фоне обострения конфликта с УЕФА. Европейский футбольный союз пригрозил ФИФА полным бойкотом соревнований, если права на них будут проданы частным инвесторам.

ФИФА экстренно нанимает независимое агентство для комплексного анализа рыночного спроса и возможных системных последствий такой радикальной реформы. Исследование должно определить, как появление 64 команд-участниц отразится на всей футбольной экосистеме.