Напомним, 32-летний экс-игрок «Манчестер Сити» пополнил состав итальянского гранда в текущее летнее трансферное окно на правах свободного агента.

«Я доволен приходом Стоунза: он важен для нас благодаря многим вещам. Из-за его качества, индивидуальности, харизмы. Он поднимет уровень нашей обороны. На данный момент мы используем тех, кто у нас здесь есть. Мы ждем игроков, которые вернутся из отпуска после чемпионата мира, и у нас впереди еще месяц трансферного рынка. Команда конкурентоспособна, но всегда есть потребность в важных игроках, которые заставят сделать качественный скачок и придерживаться амбиций этого клуба», — приводит слова Киву журналист Даниеле Мари.

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву выразил глубокое удовлетворение в связи с переходом английского защитника Джона Стоунза .

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