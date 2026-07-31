Бельгийский специалист Уго Брос покинул должность главного тренера сборной ЮАР.

Уго Брос globallookpress.com

«Мы хотим остановиться на мгновение и выразить вам нашу глубочайшую и самую искреннюю благодарность за все, что вы сделали для южноафриканского футбола», — говорится в заявлении Южноафриканской футбольной ассоциации.

Сейчас бельгийцу 74 года. Он стал самым возрастным тренером в истории плей‑офф ЧМ, выведя в 1/16 финала сборную ЮАР, где она проиграла Канаде (0:1).

Ранее Брос трудился в «Остенде», «Моленбеке», «Брюгге», «Мускроне», «Андерлехте», «Генке», «Пансерраикосе», «Трабзонспоре», «Зюлте‑Варегеме», «Кабилии», «Аль‑Джазире» и «Хусейн‑дее», а также в сборной Камеруна (2016–2017).