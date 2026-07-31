Завершились последние матчи второго раунда квалификации Лиги конференций.

Португальская «Брага» в родных стенах разгромила сербский «Железничар» со счетом 4:0. По сумме двух встреч португальцы выиграли 5:0 и вышли на минское «Динамо» в полуфинале квалификации.

Результат матча Брага Брага 4:0 Железничар П Панчево 1:0 Рикарду Орта 27' пен. 2:0 Габриэл Силва 44' 3:0 Пау Виктор 63' 4:0 Фран Наварро 85' Брага: Виктор Гомес, Серхио Барсия, Брайт Арри-Мби ( Diogo Travassos 68' ), Габриэл Силва ( Адриан Байрами 68' ), Витор Карвальо, Жоау Моутинью ( Фран Наварро 60' ), Жан-Батист Горби, Денис Хусейнбашич ( Демир Тыкназ 60' ), Рикарду Орта ( Mario Dorgeles 79' ), Пау Виктор, Bernardo Fontes Железничар П: Зоран Попович, Кристиан Шекуларац ( Yassin Sbai 66' ), Дэвид Анкейе ( Davorin Tosic 66' ), Nikola Jovanovic ( Aleksa Kuljanin 46' ), Simao Pedro ( Sumaila Wasiu 76' ), Mamane Moustapha Amadou Sabo ( Клеман Лерно 76' ), Janko Jevremovic, Uros Tegeltija, Nemanja Vidojevic, Mirko Milikic, Nikola Djuricic Жёлтые карточки: Жан-Батист Горби 71' — Кристиан Шекуларац 13', Nikola Jovanovic 14', Зоран Попович 25', Дэвид Анкейе 29', Mirko Milikic 35', Nemanja Vidojevic 64', Клеман Лерно 83'

Статистика матча 10 Удары в створ 2 4 Удары мимо 1 50 Владение мячом 50 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 11 Фолы 25

«Динамо» из Тираны на своем поле разбило словенский «Алюминий» со счетом 3:0 и пробилось в следующий раунд квалификации, где сыграет против латвийской «Ауды».

Белорусский «МЛ Витебск» и во второй раз победил черногорскую «Сутьеску» — 2:1. В итоге команда из Беларуси выиграла по сумме двух встреч 5:1 и сыграет с «Борацем» в полуфинале квалификации.

Шотландский «Хиберниан» разгромил «Малишево» из Косово с результатом 4:1, а по сумме двух встреч выиграл 4:3. Теперь коллектив из Шотландии сыграет против «Шкендии 79».

Бельгийский «Гент» и украинский «ЛНЗ» дважды сыграли 0:0, а вот в серии пенальти со счетом 4:2 точнее оказались футболисты из Бельгии.

Фарерский «Рунавик» в гостях разобрался со словенским «Копером» со счетом 3:1. В первой игре победу с результатом 2:0 добыла команда из Словении, поэтому все решалось в серии пенальти, где «Рунавик» оказался точнее и ывышел в следующий раунд. Там он сыграет с «Лугано».