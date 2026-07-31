Завершились последние матчи второго раунда квалификации Лиги конференций.
Португальская «Брага» в родных стенах разгромила сербский «Железничар» со счетом 4:0. По сумме двух встреч португальцы выиграли 5:0 и вышли на минское «Динамо» в полуфинале квалификации.
Результат матча
«Динамо» из Тираны на своем поле разбило словенский «Алюминий» со счетом 3:0 и пробилось в следующий раунд квалификации, где сыграет против латвийской «Ауды».
Белорусский «МЛ Витебск» и во второй раз победил черногорскую «Сутьеску» — 2:1. В итоге команда из Беларуси выиграла по сумме двух встреч 5:1 и сыграет с «Борацем» в полуфинале квалификации.
Шотландский «Хиберниан» разгромил «Малишево» из Косово с результатом 4:1, а по сумме двух встреч выиграл 4:3. Теперь коллектив из Шотландии сыграет против «Шкендии 79».
Бельгийский «Гент» и украинский «ЛНЗ» дважды сыграли 0:0, а вот в серии пенальти со счетом 4:2 точнее оказались футболисты из Бельгии.
Фарерский «Рунавик» в гостях разобрался со словенским «Копером» со счетом 3:1. В первой игре победу с результатом 2:0 добыла команда из Словении, поэтому все решалось в серии пенальти, где «Рунавик» оказался точнее и ывышел в следующий раунд. Там он сыграет с «Лугано».