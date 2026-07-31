Завершились последние матчи второго раунда квалификации Лиги конференций.

«Брага»
«Брага» globallookpress.com

Португальская «Брага» в родных стенах разгромила сербский «Железничар» со счетом 4:0. По сумме двух встреч португальцы выиграли 5:0 и вышли на минское «Динамо» в полуфинале квалификации.

Результат матча

БрагаБрагаБрага4:0Железничар ПЖелезничар ППанчево
1:0 Рикарду Орта 27' пен. 2:0 Габриэл Силва 44' 3:0 Пау Виктор 63' 4:0 Фран Наварро 85'
Брага:  Виктор Гомес,  Серхио Барсия,  Брайт Арри-Мби (Diogo Travassos 68'),  Габриэл Силва (Адриан Байрами 68'),  Витор Карвальо,  Жоау Моутинью (Фран Наварро 60'),  Жан-Батист Горби,  Денис Хусейнбашич (Демир Тыкназ 60'),  Рикарду Орта (Mario Dorgeles 79'),  Пау Виктор,  Bernardo Fontes
Железничар П:  Зоран Попович,  Кристиан Шекуларац (Yassin Sbai 66'),  Дэвид Анкейе (Davorin Tosic 66'),  Nikola Jovanovic (Aleksa Kuljanin 46'),  Simao Pedro (Sumaila Wasiu 76'),  Mamane Moustapha Amadou Sabo (Клеман Лерно 76'),  Janko Jevremovic,  Uros Tegeltija,  Nemanja Vidojevic,  Mirko Milikic,  Nikola Djuricic
Жёлтые карточки:  Жан-Батист Горби 71'  —  Кристиан Шекуларац 13',  Nikola Jovanovic 14',  Зоран Попович 25',  Дэвид Анкейе 29',  Mirko Milikic 35',  Nemanja Vidojevic 64',  Клеман Лерно 83'

«Динамо» из Тираны на своем поле разбило словенский «Алюминий» со счетом 3:0 и пробилось в следующий раунд квалификации, где сыграет против латвийской «Ауды».

Белорусский «МЛ Витебск» и во второй раз победил черногорскую «Сутьеску» — 2:1. В итоге команда из Беларуси выиграла по сумме двух встреч 5:1 и сыграет с «Борацем» в полуфинале квалификации.

Шотландский «Хиберниан» разгромил «Малишево» из Косово с результатом 4:1, а по сумме двух встреч выиграл 4:3. Теперь коллектив из Шотландии сыграет против «Шкендии 79».

Бельгийский «Гент» и украинский «ЛНЗ» дважды сыграли 0:0, а вот в серии пенальти со счетом 4:2 точнее оказались футболисты из Бельгии.

Фарерский «Рунавик» в гостях разобрался со словенским «Копером» со счетом 3:1. В первой игре победу с результатом 2:0 добыла команда из Словении, поэтому все решалось в серии пенальти, где «Рунавик» оказался точнее и ывышел в следующий раунд. Там он сыграет с «Лугано».