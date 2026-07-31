31 июля в Бирмингеме на «Сент-Эндрюс» состоится товарищеский матч между «Бирмингемом» и «Барселоной». Старт поединка в 21:45 мск. В анонсе мы расскажем, где можно посмотреть игру.

«Бирмингем» накануне выиграл 4 контрольных матча подряд, однако это были местные команды, которые по уровню куда ниже уровня «каталонцев». «Барса» только начинает свою предсезонную подготовку. 24 июля коллектив Ханси Флика разгромил Европу со счетом 4:1.

Для «Бирмингема» сегодня будет серьезное испытание. Пусть это и товарищеский поединок, но для «Барселоны» даже ничья может быть неприемлемым результатом. Эксперты ожидают победы гостей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры дают 1.72 на победу «Барселоны» и 3.90 на победу «Бирмингема».

ИИ считает, что «Барселона» победит со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бирмингем» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.