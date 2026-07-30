Подошли к концу еще два матча квалификации Лиги конференций.
На Мальте местная «Валлетта» без шансов проиграла польскому «Ракуву» со счетом 4:0. По сумме двух встреч поляки победили 7:1 и шагнули в следующий раунд квалификации.
Результат матча
ВаллеттаЛига конференций. Квалификация0:4РакувЧенстохова
0:1 Майкл Амейав 22' 0:2 Томаш Пенько 31' 0:3 Adin Molnar 54' 0:4 Патрик Макух 78'
Валлетта: Сава Радич (Neil Anthony Micallef 77'), Петар Секулович, Роко Прша (Keyon Ewurum 58'), Adilson Maringa, Emmanuel Mbende, Ermin Bicakcic, Manuel Morello (Matthias Ellul 67'), Brandon Diego Paiber, Diogo Tavares, Thaylor (Andrea Zammit 46'), Alex Tanque (Бруно Гомес 57')
Ракув: Кацпер Трелёвски, Дьедонне Гаучо Дебои, Томаш Пенько (Махир Эмрели 67'), Майкл Амейав (Ojo Abraham 67'), Оскар Репка (Erick Otieno 67'), Владислав Кочергин, Жеан Карлос Силва (Jakub Jendryka 58'), Фран Тудор, Патрик Макух, Adin Molnar (Oliwier Kwiatkowski 58'), Jerzy Napieraj
Жёлтые карточки: Thaylor 39', Сава Радич 45+1', Петар Секулович 53' — Фран Тудор 88'
Красная карточка: Петар Секулович 60' (Валлетта)
В параллельной игре хорватская «Риека» на выезде сломила сопротивление североирландского «Дерри Сити» с результатом 1:0. Таким образом, хорваты пробились в полуфинал квалификации, где их ждет встреча с финским «Ильвесом».