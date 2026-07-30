Подошли к концу еще два матча квалификации Лиги конференций.

На Мальте местная «Валлетта» без шансов проиграла польскому «Ракуву» со счетом 4:0. По сумме двух встреч поляки победили 7:1 и шагнули в следующий раунд квалификации.

Результат матча

Валлетта Лига конференций. Квалификация 0:4 Ракув Ченстохова

0:1 Майкл Амейав 22' 0:2 Томаш Пенько 31' 0:3 Adin Molnar 54' 0:4 Патрик Макух 78'

Валлетта: Сава Радич ( Neil Anthony Micallef 77' ), Петар Секулович, Роко Прша ( Keyon Ewurum 58' ), Adilson Maringa, Emmanuel Mbende, Ermin Bicakcic, Manuel Morello ( Matthias Ellul 67' ), Brandon Diego Paiber, Diogo Tavares, Thaylor ( Andrea Zammit 46' ), Alex Tanque ( Бруно Гомес 57' )

Ракув: Кацпер Трелёвски, Дьедонне Гаучо Дебои, Томаш Пенько ( Махир Эмрели 67' ), Майкл Амейав ( Ojo Abraham 67' ), Оскар Репка ( Erick Otieno 67' ), Владислав Кочергин, Жеан Карлос Силва ( Jakub Jendryka 58' ), Фран Тудор, Патрик Макух, Adin Molnar ( Oliwier Kwiatkowski 58' ), Jerzy Napieraj

Жёлтые карточки: Thaylor 39', Сава Радич 45+1', Петар Секулович 53' — Фран Тудор 88'

Красная карточка: Петар Секулович 60' (Валлетта)