Лихтенштейнский «Вадуц» обыграл в гостях андоррский «Атлетик Эскальдес» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 2:0.

Голами в составе победителей отметились Деян Джокич (9') и Денис Симани (73').

Результат матча

Атлетик Клуб Эскальдес Эскальдес-Энгордань 0:2 Вадуц Вадуц

0:1 Деян Джокич 9' 0:2 Denis Simani 73'

Атлетик Клуб Эскальдес: Адриа Гальего ( David Valero 63' ), Pacho, Marcos Blasco, Chinchu, Sergio Rodriguez, Jota Sanmarful ( Sohaib Boulayoune 63' ), Emanoel, Gemelson Vieira ( Hamza Ryahi Bouharma 63' ), Juan Barragan, Borja Morales ( Dylan Traore 74' ), Jean-Luc Gbayara Assoubre ( Didi 83' )

Вадуц: Николас Хаслер ( Mattia Walker 61' ), Деян Джокич, Dejan Sorgic ( Marcel Monsberger 46' ), Milos Cocic, Mats Hammerich, Luca Mack ( Mischa Beeli 61' ), Mischa Eberhard ( Juan Cabrera 46' ), Dominik Schwizer, Denis Simani ( Luca Celentano 77' ), Niklas Lang, Leon Schaffran

Жёлтые карточки: Borja Morales 51', Dylan Traore 75', Sergio Rodriguez 88', Sohaib Boulayoune 90' — Деян Джокич 90+3'