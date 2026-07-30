Лихтенштейнский «Вадуц» обыграл в гостях андоррский «Атлетик Эскальдес» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Деян Джокич (9') и Денис Симани (73').
Результат матча
Атлетик Клуб ЭскальдесЭскальдес-Энгордань0:2ВадуцВадуц
0:1 Деян Джокич 9' 0:2 Denis Simani 73'
Атлетик Клуб Эскальдес: Адриа Гальего (David Valero 63'), Pacho, Marcos Blasco, Chinchu, Sergio Rodriguez, Jota Sanmarful (Sohaib Boulayoune 63'), Emanoel, Gemelson Vieira (Hamza Ryahi Bouharma 63'), Juan Barragan, Borja Morales (Dylan Traore 74'), Jean-Luc Gbayara Assoubre (Didi 83')
Вадуц: Николас Хаслер (Mattia Walker 61'), Деян Джокич, Dejan Sorgic (Marcel Monsberger 46'), Milos Cocic, Mats Hammerich, Luca Mack (Mischa Beeli 61'), Mischa Eberhard (Juan Cabrera 46'), Dominik Schwizer, Denis Simani (Luca Celentano 77'), Niklas Lang, Leon Schaffran
Жёлтые карточки: Borja Morales 51', Dylan Traore 75', Sergio Rodriguez 88', Sohaib Boulayoune 90' — Деян Джокич 90+3'
«Вадуц» выиграл противостояние с общим счетом 6:0 и вышел в следующий раунд квалификации турнира, «Атлетик Эскальдес» завершил свой путь в еврокубках.