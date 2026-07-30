В ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций швейцарский «Сьон» выиграл у белорусского БАТЭ со счетом 4:0.

«Партизан»
«Партизан» globallookpress.com

Первая встреча завершилась с результатом 1:1, поэтому швейцарцы уверенно пробились в полуфинал квалификации, где сыграют против армянского «Ноа».

Результат матча

СьонЛига конференций. КвалификацияСьон4:0БАТЭБАТЭБорисов
1:0 Winsley Boteli 5' 2:0 Rilind Nivokazi 38' 3:0 Baltazar 58' 4:0 Theo Berdayes 68'
Сьон:  Антони Расьоппи,  Нума Лаванши,  Ян Крониг,  Франк Уильям Сурдес (Донат Рудани 65'),  Noe Sow,  Nias Hefti,  Ali Kabacalman (Йосиас Тусево Лукембила 65'),  Baltazar,  Ylyas Chouaref (Theo Berdayes 65'),  Winsley Boteli (Фоде Силла 65'),  Rilind Nivokazi (Adrien Llukes 73')
БАТЭ:  Викторьен Ангбан (Ales Sakhonchik 46'),  Кирилл Капленко,  Юрий Ковалев,  Лука Джорджевич (Erick Puerto 46'),  Vladislav Varaksa,  Egor Kress,  Nikita Neskoromnyi (Pavel Dubovskiy 15'),  Maksim Sakuta (Yaroslav Khramtsevich 73'),  Artem Rakhmanov,  Ivan Mikhnyuk (Platon Kalasouski 82'),  Danila Sokol
Жёлтые карточки:  Rilind Nivokazi 72'  —  Maksim Sakuta 46',  Ales Sakhonchik 86'

В параллельной игре сербский «Партизан» на выезде одолел люксембургский «Штрассен» со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (5:0) легко прошел в следующий раунд, где сыграет против казахстанского «Тобола».

В еще одном поединке валлийский ТНС взял верх над эстонской «Флорой» с результатом 1:0. В первой игре с аналогичным результатом победила команда из Эстонии, поэтому все решалось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Флоры», которые в следующем раунде квалификации сыграют с «Эскальдесом».

И, наконец, кипрский АЕК на выезде обыграл израильский «Бейтар» с результатом 3:2 и перевел игру в овертайм, где голов не было, а в серии пенальти победу одержали игроки «Бейтара», которые теперь сыграют против победителя пары «Лиепая» — «Аустрия».