В ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций швейцарский «Сьон» выиграл у белорусского БАТЭ со счетом 4:0.

Первая встреча завершилась с результатом 1:1, поэтому швейцарцы уверенно пробились в полуфинал квалификации, где сыграют против армянского «Ноа».

Результат матча Сьон Лига конференций. Квалификация 4:0 БАТЭ Борисов 1:0 Winsley Boteli 5' 2:0 Rilind Nivokazi 38' 3:0 Baltazar 58' 4:0 Theo Berdayes 68' Сьон: Антони Расьоппи, Нума Лаванши, Ян Крониг, Франк Уильям Сурдес ( Донат Рудани 65' ), Noe Sow, Nias Hefti, Ali Kabacalman ( Йосиас Тусево Лукембила 65' ), Baltazar, Ylyas Chouaref ( Theo Berdayes 65' ), Winsley Boteli ( Фоде Силла 65' ), Rilind Nivokazi ( Adrien Llukes 73' ) БАТЭ: Викторьен Ангбан ( Ales Sakhonchik 46' ), Кирилл Капленко, Юрий Ковалев, Лука Джорджевич ( Erick Puerto 46' ), Vladislav Varaksa, Egor Kress, Nikita Neskoromnyi ( Pavel Dubovskiy 15' ), Maksim Sakuta ( Yaroslav Khramtsevich 73' ), Artem Rakhmanov, Ivan Mikhnyuk ( Platon Kalasouski 82' ), Danila Sokol Жёлтые карточки: Rilind Nivokazi 72' — Maksim Sakuta 46', Ales Sakhonchik 86'

Статистика матча 8 Удары в створ 0 7 Удары мимо 5 53 Владение мячом 47 10 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 15 Фолы 11

В параллельной игре сербский «Партизан» на выезде одолел люксембургский «Штрассен» со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (5:0) легко прошел в следующий раунд, где сыграет против казахстанского «Тобола».

В еще одном поединке валлийский ТНС взял верх над эстонской «Флорой» с результатом 1:0. В первой игре с аналогичным результатом победила команда из Эстонии, поэтому все решалось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Флоры», которые в следующем раунде квалификации сыграют с «Эскальдесом».

И, наконец, кипрский АЕК на выезде обыграл израильский «Бейтар» с результатом 3:2 и перевел игру в овертайм, где голов не было, а в серии пенальти победу одержали игроки «Бейтара», которые теперь сыграют против победителя пары «Лиепая» — «Аустрия».