В ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций швейцарский «Сьон» выиграл у белорусского БАТЭ со счетом 4:0.
Первая встреча завершилась с результатом 1:1, поэтому швейцарцы уверенно пробились в полуфинал квалификации, где сыграют против армянского «Ноа».
Результат матча
В параллельной игре сербский «Партизан» на выезде одолел люксембургский «Штрассен» со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (5:0) легко прошел в следующий раунд, где сыграет против казахстанского «Тобола».
В еще одном поединке валлийский ТНС взял верх над эстонской «Флорой» с результатом 1:0. В первой игре с аналогичным результатом победила команда из Эстонии, поэтому все решалось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «Флоры», которые в следующем раунде квалификации сыграют с «Эскальдесом».
И, наконец, кипрский АЕК на выезде обыграл израильский «Бейтар» с результатом 3:2 и перевел игру в овертайм, где голов не было, а в серии пенальти победу одержали игроки «Бейтара», которые теперь сыграют против победителя пары «Лиепая» — «Аустрия».