Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что больше не работает в клубе.
На этой должности 52‑летний функционер трудился с 2017 года.
В ноябре в «Ростове» сменился генеральный спонсор — им стала компания «Атлантис‑Пак», входящая в «Группу Агроком», главой которой является бизнесмен Иван Саввиди.
В середине июля генеральным директором клуба стал Андрей Чайка, ранее бывший президентом и владельцем клуба Первой лиги «Чайка».
В первом туре этого сезона «Ростов» проиграл в гостях «Оренбургу» (1:2), а в прошлом сезоне стал десятым.