Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что больше не работает в клубе.

Алексей Рыскин ФК «Ростов»

На этой должности 52‑летний функционер трудился с 2017 года.

В ноябре в «Ростове» сменился генеральный спонсор — им стала компания «Атлантис‑Пак», входящая в «Группу Агроком», главой которой является бизнесмен Иван Саввиди.

В середине июля генеральным директором клуба стал Андрей Чайка, ранее бывший президентом и владельцем клуба Первой лиги «Чайка».

В первом туре этого сезона «Ростов» проиграл в гостях «Оренбургу» (1:2), а в прошлом сезоне стал десятым.