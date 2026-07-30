Бывший защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Херард Пике поделился впечатлениями от триумфа сборной Испании на ЧМ-2026.

Херард Пике globallookpress.com

По словам экс-футболиста, испанская команда полностью заслужила завоёванный титул, а особенно сильное впечатление на него произвела игра национальной сборной в полуфинале против Франции.

«Испания великолепно провела матч с Францией в полуфинале. Мы заслуженно стали чемпионами мира и доказали, что сейчас являемся сильнейшей командой планеты. Теперь интересно посмотреть, что будет дальше. Францию возглавил Зинедин Зидан, и будет любопытно увидеть, как его команда проявит себя на следующем чемпионате Европы», — приводит слова Пике ESPN.