Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о решении УЕФА о бойкоте турниров под эгидой ФИФА.

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«С моей точки зрения, правильное решение. Потому что Инфантино настолько заигрался в своих идеях, что уже ни с кем не советуется. Принимает решения, которые должны приниматься коллегиально. В том числе по чемпионату мира мы знаем, сколько у него было всевозможных просчетов, начиная от вручения медали мира. Это что за медаль? Такой медали нет официально в перечне наград ФИФА. Я уже не говорю обо всех остальных (решениях), не буду повторяться.

Здесь им был сделан вызов. 211 федераций, шесть конфедераций, и он единолично принимает решение, что надо образовать компанию, которая бы проводила чемпионаты, и передать права частным инвесторам. Это что за управление такое, где же здесь коллегиальность, где здесь уважение своих коллег по конфедерациям прежде всего? По совету ФИФА — там больше тридцати человек. Ни с кем не посоветовавшись. Узурпировал власть и посчитал, что он незаменим. УЕФА его просто поставил на место: "Имей в виду, мы не приемлем такой подход к управлению футболом". Я абсолютно разделяю это мнение, совершенно согласен с этим.

За другие федерации я не могу ничего сказать. В принципе должны, здесь должен быть принцип солидарности, потому что его поведение касается и других конфедераций тоже. Допустим, по той же отмене красной карточки на чемпионате мира только УЕФА выступил с протестом, а все остальные конфедерации промолчали, могут и здесь промолчать. Но в этот раз не получится так легко отделаться, потому что слово "бойкот" — это самое серьезное предупреждение, которое может быть. И никакого чемпионата мира без Европы не будет. Это очевидно. Он никому не будет интересен», — цитирует Колоскова « Матч ТВ ».

ЧМ-2030 должен пройти в Испании, Португалии и Марокко. Также женский ЧМ-2027 пройдет в Бразилии.