Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» на победу в новом сезоне РПЛ.

«Расстановка сил в российском футболе за это лето никак не поменялась. Может, только "Краснодар" чуть ослаб после продажи Сперцяна и травмы Кордобы. А так, "Зенит" по-прежнему является безоговорочным фаворитом. Может, немного "Спартак" прибавил по сравнению с сезоном-2025/26. Если в прошлом сезоне шансы "Спартака" на титул были 1%, то в этом — 10%. Но больше 60% на стороне "Зенита". Как и всегда, у клуба есть все ресурсы для очередного титула. Помешать может только тренерское чудо кого-то из клубов-конкурентов», — цитирует Канчельскиса «Советский спорт».

Все три команды начали сезон-2026/2027 с побед — «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:0, «Спартак» забил три безответных мяча в ворота «Родины», а «Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином» (3:1).