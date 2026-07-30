Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау в ближайшее время покинет свой пост.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский специалист принял решение завершить работу в клубе. Причины ухода пока не раскрываются.
Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн сообщает, что 48-летний наставник уже уведомил руководство «сорок» о намерении взять паузу в тренерской карьере. Таким образом, Хау завершает пятилетний этап работы в «Ньюкасле».
До прихода в стан «сорок» специалист возглавлял «Борнмут» и «Бёрнли». За время работы с «Ньюкаслом» Хау привёл команду к победе в Кубке английской лиги в сезоне-2024/25.
В минувшем розыгрыше АПЛ «Ньюкасл» финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы.