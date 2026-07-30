«Ференцварош» и «Твенте» проведут ответную встречу во втором раунде квалификации Лиги Европы, которая состоится 30 июля в 21:30 мск. Узнайте, где и как смотреть игру далее в нашем анонсе.
Сегодня в Будапеште «Ференцварош» постарается отстоять результат, добытый в прошлый раз. «Фради» победили со счетом 2:1, добыв тем самым уже третью победу подряд в этой квалификации.
«Твенте» явно с таким раскладом не согласен. «Тюккерс» приехали в столицу Венгрии за нужным им результатом. При этом коэффициенты букмекеров говорят о том, что у гостей неплохие шансы на победу в поединке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.72.
- Котировки букмекеров на победу в матче составляют 2.90 и 2.27 соответственно, за 1.42 можно поставить на проход «Ференцвароша» и за 2.65 — на проход «Твенте».
- Прогноз искусственного интеллекта: победит «Твенте» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ференцварош» — «Твенте» смотрите на LiveCup.Run.