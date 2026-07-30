Таким образом, «Бранн», «Дунайська Стреда» и «Дьер» также стали участниками третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

В остальных матчах норвежский «Бранн» дома обыграл «Университатю» из Клужа со счетом 3:1, словацкая «Дунайска Стреда» оказалась сильнее «Вележа» из Мостара — 3:0, а «Дьер» после разгромной победы в первой игре разошелся миром с люксембургским «Биссеном» — 1:1.

Несмотря на неудачу, минчане выиграли противостояние с общим счетом 4:3 и вышли в следующий раунд.

Единственный гол в матче забил Брено на 12-й минуте.

Минское «Динамо» в ответной встрече минимально проиграл «Нефтчи» из Баку — 0:1.

2.02

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Вестри» — РФШ. Прогноз и ставка Рижская футбольная школа разгромит исландцев?

Футбол• 19/07/2026 16:46 Непростые отношения: почему и кому «Монако» хочет продать Головина?

Футбол• 04/07/2026 19:28 Лето «Зенита»: жизнь после чемпионства в юбилейный сезон

Футбол• 30/06/2026 08:03 Кинули: как бразильцы отказались от матчей с ЦСКА и «Динамо» в Москве

Футбол• 15/04/2026 09:19 Великая погоня: как Кейсуке Хонда собирается попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 21:01 УЕФА объявила бойкот ЧМ: гигантский скандал в мировом футболе

Футбол• Сегодня 13:39 «Ман Сити» вложил £12,5 млн в 17‑летнего дерзкого вингера. Джереми Монга — проект на годы вперед

Футбол• Сегодня 12:03 Главная трансферная загадка лета: почему Влахович до сих пор остается без клуба

Футбол• Сегодня 04:55 Инъекция опыта: зачем «Челси» ветераны Уэлбек и Хендерсон

Футбол• Вчера 22:31 Бросок на амбразуру: Манчини оставил Ближний Восток ради возрождения сборной Италии

Выбор читателей

Футбол• 25/07/2026 15:36 Родри выиграл всё. Но готовы ли мы признать его величайшим?

Футбол• 23/07/2026 21:53 Жизнь после Месси. Сборной Аргентины предстоит измениться

Футбол• 26/07/2026 23:18 «Оренбург» в меньшинстве камбэкнул против «Ростова»! 18-летний Касаджиков сверкнул на старте сезона

Футбол• 27/07/2026 18:07 Винисиус — следующий? Лучшие и худшие трансферы из «Реала» в АПЛ

Футбол• 25/07/2026 17:23 Шварц со скрипом начал второй заход в «Динамо»: Лунёв спас москвичей от поражения против «Крыльев»

Самое интересное

Футбол• 23/07/2026 10:07 Фабрика чемпионов: почему Испания правит и в мужском, и в женском футболе

Футбол• 22/07/2026 10:28 Величие Испании, гениальный Месси, американизация футбола и еще шесть сюжетов: каким останется в истории ЧМ-2026

Футбол• 22/07/2026 04:11 117 млн против 116 млн: Переход Роджерса — это риск, а Андерсона — нет

Футбол• 21/07/2026 20:49 В лучах славы. Де ла Фуэнте, Месси, Беллингем и еще 4 главных героя ЧМ-2026