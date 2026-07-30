Завершились четыре встречи второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Минское «Динамо» в ответной встрече минимально проиграл «Нефтчи» из Баку — 0:1.
Единственный гол в матче забил Брено на 12-й минуте.
Результат матча
Динамо МинскМинск0:1НефтчиЛига конференций. Квалификация
0:1 Breno 13'
Динамо Минск: Иван Шимакович, Владислав Калинин, Александр Селява, Артем Соколовский (Aleksey Zhechko 67'), Gleb Gurban (Максим Швецов 83'), Aleksei Ivanov, Abdoul Toure, Fawaz Abdullahi, Moustapha Djimet (Гулжигит Алыкулов 83'), Karen Vardanyan (Leonard Gweth 67'), Yevgeniy Malashevich (Роман Бегунов 90')
Нефтчи: Эмил Балаев, Эндрю Гравильон, Фалайе Сако, Имад Фараж, Эмин Махмудов (Igor Ribeiro 86'), Густаво Клисман, Любомир Тупта (Бассала Самбу 58'), Breno (Sessi D'Almeida 74'), Ifeanyi Mathew (Эмил Сафаров 74'), Rufat Abbasov, Murad Khachaiev
Жёлтые карточки: Артем Соколовский 24', Leonard Gweth 88' — Эндрю Гравильон 30'
Красная карточка: Фалайе Сако 90+4' (Нефтчи)
Несмотря на неудачу, минчане выиграли противостояние с общим счетом 4:3 и вышли в следующий раунд.
В остальных матчах норвежский «Бранн» дома обыграл «Университатю» из Клужа со счетом 3:1, словацкая «Дунайска Стреда» оказалась сильнее «Вележа» из Мостара — 3:0, а «Дьер» после разгромной победы в первой игре разошелся миром с люксембургским «Биссеном» — 1:1.
Таким образом, «Бранн», «Дунайська Стреда» и «Дьер» также стали участниками третьего квалификационного раунда Лиги конференций.