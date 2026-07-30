Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против «Спартака».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Что можно сказать о "Спартаке" нынешнего и прошлого сезонов? Ничего другого сейчас они не делают. Но видно, что они уже себя более комфортно чувствуют в новой системе. В любом случае каждому тренеру надо время, а Карседо его использовал. На сегодня "Спартак" находится в хорошем состоянии, и нас ждет непростой матч. Я жду зрителя на трибуне. В таких играх его поддержка особенно важна», — передает слова Черчесова «Матч ТВ».

Матч между командами состоится 2 августа в Грозном.