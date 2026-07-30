Эксперт Александр Бубнов высказался по поводу того, какие клубы будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

Александр Бубнов globallookpress.com

«По первому туру я уже могу сказать, как будет чемпионат развиваться. Первые три команды — "Краснодар", "Зенит" и "Спартак". Сейчас уже не "Спартак" с "Краснодаром" с "Зенитом" бороться будут за первое место, это совершенно полноценные команды, совершенно равные по своей силе. И они будут сами, ни от кого не завися. У "Зенита" вообще никакого преимущества не будет. Они будут бороться за первое место.

Дальше идут восемь команд, которые будут бороться за третье место. Ещё пять команд будут бороться за выживание», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».