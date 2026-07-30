Полузащитник Джуд Беллингем мог покинуть мадридский «Реал» в нынешнее трансферное окно.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Как сообщает журналист Пепе Альварес, в конце прошлого сезона отец футболиста Марк Беллингем встретился с руководством испанского гранда, чтобы обсудить возможный уход сына. Причиной стали разногласия по вопросам, связанным со спортивной составляющей.

Однако позиция «Реала» оказалась категоричной. В клубе сразу дали понять, что не рассматривают продажу английского хавбека и считают его одним из ключевых игроков команды.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года за 127 миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до 30 июня 2029 года. За это время англичанин провёл 140 матчей во всех турнирах, отметившись 46 забитыми мячами и 33 голевыми передачами.