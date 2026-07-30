В ответной игре 1/4 финала квалификации Лиги конференций бельгийский «Андерлехт» на своем поле победил шведский «Хаммарбю» со счетом 3:1.

На гол Паулоса Абрахама хозяева ответили точными ударами Даниила Сикана, Михайло Цветковича и Тристана Дегреефа.

Результат матча Андерлехт Брюссель 3:1 Хаммарбю Стокгольм 0:1 Paulos Abraham 2' 1:1 Даниил Сикан 48' 2:1 Михайло Цветкович 81' 3:1 Тристан Дегриф 89' Андерлехт: Колин Косеманс, Ali Maamar, Жулиан Бьянкон, Лео Петро, Людвиг Аугустинсон ( Мусса Н'Диай 46' ), Марко Кана, Энрик Ллансана, Лукаш Амброс ( Zoumana Keita 90' ), Даниил Сикан ( Тристан Дегриф 84' ), Joshua Williame Nga Kana to ( Михайло Цветкович 46' ), Jayden Onia-Seke Хаммарбю: Уорнер Хан, Markus Karlsson ( Nahir Besara 65' ), Ноа Перссон, Фредерик Винтер, Виктор Эрикссон ( Frank Junior Adjei 87' ), Hampus Skoglund, Тесфальдет Теки, Виктор Линн ( Ibrahima Fofana 76' ), Paulos Abraham, Montader Madjed ( Amin Boudri 65' ), Oscar Johansson Жёлтые карточки: Михайло Цветкович 65' — Paulos Abraham 27', Виктор Эрикссон 55', Markus Karlsson 73'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 12 Удары мимо 4 60 Владение мячом 40 10 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 10 Фолы 10

По сумме двух встреч «Андерлехт» победил со счетом 4:2 и пробился в следующий раунд квалификации, где сыграет с греческим ПАОКом.

В параллельной игре венгерский «Ференцварош» и нидерландский «Твенте» сыграли вничью 2:2.

В составе хозяев забивали Тон Реймекерс и Ленни Джозеф. За гостей отличились Ваут Вегхорст и Лукас Веннегор оф Хесселинк.

В первой игре «Ференцварош» победил со счетом 2:1, поэтому именно венгры шагнули в полуфинал квалификации.