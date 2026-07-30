В ответной игре 1/4 финала квалификации Лиги конференций бельгийский «Андерлехт» на своем поле победил шведский «Хаммарбю» со счетом 3:1.
На гол Паулоса Абрахама хозяева ответили точными ударами Даниила Сикана, Михайло Цветковича и Тристана Дегреефа.
Результат матча
АндерлехтБрюссель3:1ХаммарбюСтокгольм
0:1 Paulos Abraham 2' 1:1 Даниил Сикан 48' 2:1 Михайло Цветкович 81' 3:1 Тристан Дегриф 89'
Андерлехт: Колин Косеманс, Ali Maamar, Жулиан Бьянкон, Лео Петро, Людвиг Аугустинсон (Мусса Н'Диай 46'), Марко Кана, Энрик Ллансана, Лукаш Амброс (Zoumana Keita 90'), Даниил Сикан (Тристан Дегриф 84'), Joshua Williame Nga Kana to (Михайло Цветкович 46'), Jayden Onia-Seke
Хаммарбю: Уорнер Хан, Markus Karlsson (Nahir Besara 65'), Ноа Перссон, Фредерик Винтер, Виктор Эрикссон (Frank Junior Adjei 87'), Hampus Skoglund, Тесфальдет Теки, Виктор Линн (Ibrahima Fofana 76'), Paulos Abraham, Montader Madjed (Amin Boudri 65'), Oscar Johansson
Жёлтые карточки: Михайло Цветкович 65' — Paulos Abraham 27', Виктор Эрикссон 55', Markus Karlsson 73'
По сумме двух встреч «Андерлехт» победил со счетом 4:2 и пробился в следующий раунд квалификации, где сыграет с греческим ПАОКом.
В параллельной игре венгерский «Ференцварош» и нидерландский «Твенте» сыграли вничью 2:2.
В составе хозяев забивали Тон Реймекерс и Ленни Джозеф. За гостей отличились Ваут Вегхорст и Лукас Веннегор оф Хесселинк.
В первой игре «Ференцварош» победил со счетом 2:1, поэтому именно венгры шагнули в полуфинал квалификации.