«Барселона» продолжает работать над трансфером нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса и не намерена отказываться от идеи его подписания.

Хулиан Альварес globallookpress.com

По информации журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб убеждает аргентинского форварда занять более жёсткую позицию в переговорах с «Атлетико». Руководство сине-гранатовых считает, что Альваресу стоит открыто заявить о своём желании сменить команду, чтобы ускорить возможный трансфер.

Источник отмечает, что сам футболист готов пойти на такой шаг и разделяет позицию «Барселоны». При этом главный тренер каталонцев Ханси Флик рассматривает 25-летнего аргентинца как ключевую цель для усиления линии атаки в нынешнее трансферное окно.