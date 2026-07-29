Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о победе красно-белых в Кубке России-2025/26. В финале москвичи обыграли «Краснодар» в серии пенальти.

Кристофер Ву globallookpress.com

«На трибунах был мой отец, полный стадион "Лужники", я просто пытался поймать буквально каждую секунду этой победы. Горжусь своей командой, на которую эта победа сильно повлияла. Мы почувствовали, что можем брать титулы и стали еще более голодными до побед в других турнирах.

Жаль, уступили в Суперкубке, но впереди целый сезон. Надеюсь, что все сложится успешно!» — цитирует Ву «СЭ».

До этого «Спартак» не смог завоевать Суперкубок России, уступив «Зениту».

Ранее «Спартак» проиграл «Зениту» (1:1, пенальти 2:4) в матче за Суперкубок России. В сезоне-2025/26 московская команда заняла четвертое место в РПЛ и стала обладателем Кубка страны.