«Целе» одержал победу над «Эгнатией» (2:2, 4:1 по пен.) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Эгнатии» отличился Даниэль Аджесса на 21-й минуте.
«Целе» сумел сравнять счет на 34-й минуте благодаря голу Марио Квешича.
На 97-й минуте дополнительного времени хозяева вышли вперед, Марио Квешич оформил дубль.
«Целе» сравнял счет 114-й минуте, отличился Геральб Смайли.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Целе». Победный удар на счету Ивана Чалушича.
Результат матча
ЦелеЛига чемпионов. Квалификация2:2ЭгнатияРрогожина
0:1 Daniel Adjessa 21' 1:1 Марио Квесич 34' 2:1 Марио Квесич 97' пен. 2:2 Джералб Смайли 114' 3:2 Артемиюс Тутишкинас 115' пен. 4:2 Свит Сешлар 115' пен. 5:2 Ivan Calusic 115' пен. 6:2 Яя Дюкули 115' пен. 6:3 Арбенит Джемайли 115' пен.
Целе: Жан-Лук Лебан, Пиюс Ширвис (Альфа Дионку 82'), Артемиюс Тутишкинас, Леонардо Кутрис, Марк Забуковник (Яя Дюкули 69'), Darko Hrka, Марио Квесич (Дамьян Вуклисевич 105'), Свит Сешлар, Милот Авдили (Руди Пожег 69'), Армандас Кучис (Andrej Kotnik 82'), Papa Daniel
Эгнатия: Марио Дайсинани, Гильем Жайме (Альбано Алекси 116'), Арбенит Джемайли, Энео Битри, Эльон Сота (Хургенс Монтенегро 98'), Фернандо Медейрос, Алтын Крюэзю (Джералб Смайли 98'), Алессандро Альбанезе, Карим Лукили (Нуман Аетович 82'), Daniel Adjessa (Эдисон Ндреца 60'), Andrey Yago da Silva Mesquita Almeida
Жёлтые карточки: Армандас Кучис 73', Альфа Дионку 100', Артемиюс Тутишкинас 115' — Фернандо Медейрос 81', Ильди Груда 90+1', Гильем Жайме 90+3'
По итогам этого противостояния «Целе» обыграл «Эгнатию» по сумме двух встреч (3:3, 2:2, 4:1 по пен.) и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.