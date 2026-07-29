По итогам этого противостояния «Целе» обыграл «Эгнатию» по сумме двух встреч (3:3, 2:2, 4:1 по пен.) и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Целе». Победный удар на счету Ивана Чалушича .

На 97-й минуте дополнительного времени хозяева вышли вперед, Марио Квешич оформил дубль.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Эгнатии» отличился Даниэль Аджесса на 21-й минуте.

«Целе» одержал победу над «Эгнатией» (2:2, 4:1 по пен.) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

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