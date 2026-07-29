Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге высказался о том, что Зинедин Зидан возглавил национальную команду.

Зинедин Зидан globallookpress.com

«Он гораздо более подготовлен, чем раньше. Опыт, полученный в "Реале", очень сильно помог ему вырасти. Там контакт с прессой и публикой — явление постоянное, и нужно уметь справляться с этим каждый день. Со временем он повзрослел, набрался опыта, и это заметно. На презентации он говорил с улыбкой, очень спокойно. Чувствуется, что он приходит на этот пост с серьезной личной подготовкой», — цитирует Трезеге RMC Sport.

До назначения Зидана сборную Франции тренировал Дидье Дешам.