Знаменитый в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает отличным приобретением для «Челси» нападающего Дэнни Уэлбека, несмотря не его возраст.

Дэнни Уэлбек globallookpress.com

«Я говорил десять лет назад, что "Манчестер Юнайтед" никогда не должен был продавать Данни Уэлбека. Он ушёл и выступает блестяще. Он выход на своего рода небольшую роль в конце карьеры, но он фантастический футболист. Это хороший ход для "Челси", и это даёт им реальный вариант в атаке», — сказал Невилл в интервью Sky Sports.

Как сообщают СМИ, в ближайшее время о переходе 35‑летнего Уэлбека из «Брайтона» в «Челси» будет объявлено официально. «МЮ» он покинул в 2014 году.