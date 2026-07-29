Швейцарский «Лугано» разгромил косовский «Дукаджини» в гостевой встрече второго квалификационного раунда Лиги конференций — 5:1.
Хет-триком в составе победителей отметился Кевин Беренс (6', 36', 58'). Еще один мяч на счету Даниэля Дос Сантоса на 9-й минуте, а также автогол Эгзона Синани на 51-й минуте.
Единственный мяч у хозяев забил Мерис Малики на 10-й минуте.
Результат матча
ДукагиниДукагини1:5ЛуганоЛига конференций. Квалификация
0:1 Кевин Бехренс 6' 0:2 Даниэль Дос Сантос 9' 1:2 Meris Maliqi 10' 1:3 Кевин Бехренс 36' 1:4 Кевин Бехренс 59'
Дукагини: Витор Уго, Экзон Синани (Kron Thaci 65'), Стивенсон Жёди (Ильяса Зулфиу 56'), Egzon Lekaj, Elton Basriu, Tun Bardhoku (Granit Elezaj 46'), Mergim Pefqeli, Kushtrim Gashi, Altin Merlaku (Arber Bytyqi 46'), Meris Maliqi, Dienit Isufi (Luan 65')
Лугано: Давид фон Бальмос, Маттия Дзанотти, Ларс Лукас Маи (Elias Pihlstrom 62'), Ренато Штеффен (Dereck Moncada 63'), Янис Симиньяни, Даниэль Дос Сантос (Beckham Castro 74'), Уран Бислими (Gjan Ajdin 71'), Анто Гргич, Антониос Пападопулос, Кевин Бехренс (Damian Kelvin 62'), Joel Bichsel
Общий счет противостояния — 6:1 в пользу «Лугано», который продолжит борьбу за место в основной стадии Лиги конференций.