Швейцарский «Лугано» разгромил косовский «Дукаджини» в гостевой встрече второго квалификационного раунда Лиги конференций — 5:1.

Хет-триком в составе победителей отметился Кевин Беренс (6', 36', 58'). Еще один мяч на счету Даниэля Дос Сантоса на 9-й минуте, а также автогол Эгзона Синани на 51-й минуте.

Единственный мяч у хозяев забил Мерис Малики на 10-й минуте.

Результат матча

Дукагини Дукагини 1:5 Лугано Лига конференций. Квалификация

0:1 Кевин Бехренс 6' 0:2 Даниэль Дос Сантос 9' 1:2 Meris Maliqi 10' 1:3 Кевин Бехренс 36' 1:4 Кевин Бехренс 59'

Дукагини: Витор Уго, Экзон Синани ( Kron Thaci 65' ), Стивенсон Жёди ( Ильяса Зулфиу 56' ), Egzon Lekaj, Elton Basriu, Tun Bardhoku ( Granit Elezaj 46' ), Mergim Pefqeli, Kushtrim Gashi, Altin Merlaku ( Arber Bytyqi 46' ), Meris Maliqi, Dienit Isufi ( Luan 65' )