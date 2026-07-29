«Орхус» одержал гостевую победу над «Лехом» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 4:1, 4:3 по пенальти.

Голами в составе датской команды в основное время отметились Тобиас Бех (32'), Кристиан Арнстад (54') с пенальти и Фредерик Тингагер (75').

В дополнительное время команды обменялись голами на мяч Филипа Ягелло на 95-й минуте, «Орхус» ответил точным ударом Томаса Кристьянссона на 100-й минуте. В послематчевых пенальти точнее оказались чемпионы Дании

Результат матча Лех П Познань 1:4 Орхус Орхус 0:1 Tobias Bech 32' 0:2 Кристиан Арнстад 55' пен. 0:3 Frederik Tingager 75' 1:3 Филип Ягелло 95' 1:4 Tomas Oli Kristjansson 100' 2:4 Жоэл Виейра Перейра 108' пен. 3:4 Филип Ягелло 108' пен. 4:4 Yannick Agnero 108' пен. 4:5 Tobias Bech 108' пен. 4:6 Frederik Tingager 108' пен. 4:7 Янни Зерра 108' пен. 4:8 Tomas Oli Kristjansson 108' пен. Лех П: Матеуш Лис, Роберт Гумни ( Жоэл Виейра Перейра 81' ), Войцех Монька, Терри Йегбе, Михал Гургуль, Антони Козубаль, Радослав Муравски ( Гисли Тордарсон 98' ), Луис Пальма ( Аллахьяр Сайядманеш 68' ), Патрик Волемарк ( Даниэль Хоканс 87' ), Пабло Родригес ( Филип Ягелло 81' ), Микаэль Исхак ( Yannick Agnero 87' ) Орхус: Frederik Tingager, Jonas Jensen-Abbew ( Christian Storch 60' ), Микаэль Андерсон ( Янни Зерра 97' ), Магнус Кнудсен, Кристиан Арнстад, Йенс Йонссон ( Stefen Erwan Tchamche 70' ), Frederik Emmery ( Tomas Oli Kristjansson 97' ), Tobias Bech, James Bogere ( Расмус Карстенсен 70' ), Eric Kahl ( Mouhammade Camara 90' ), Mads Hedenstad Christiansen Жёлтые карточки: Антони Козубаль 41', Yannick Agnero 105+1' — James Bogere 45', Микаэль Андерсон 87', Frederik Emmery 91', Mouhammade Camara 108'

Статистика матча 9 Удары в створ 6 5 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 14 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 12 Фолы 14

«Орхусу» удалось отыграть разницу в три мяча, полученную по итогам первой встречи, которая завершилась с аналогичным счетом в пользу чемпионов Польши.

Чемпионы Дании продолжат сражаться за место в основной стадии главного еврокубка, а «Лех» постарается достичь успехов в Лиге Европы.