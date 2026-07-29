«Орхус» обыграл «Лех» и вырвал путевку в следующий раунд Лиги чемпионов
22:51
«Орхус» одержал гостевую победу над «Лехом» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 4:1, 4:3 по пенальти.
Голами в составе датской команды в основное время отметились Тобиас Бех (32'), Кристиан Арнстад (54') с пенальти и Фредерик Тингагер (75').
В дополнительное время команды обменялись голами на мяч Филипа Ягелло на 95-й минуте, «Орхус» ответил точным ударом Томаса Кристьянссона на 100-й минуте. В послематчевых пенальти точнее оказались чемпионы Дании