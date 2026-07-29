«Орхус» одержал гостевую победу над «Лехом» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 4:1, 4:3 по пенальти.

ФК «Орхус»
ФК «Орхус» globallookpress.com

Голами в составе датской команды в основное время отметились Тобиас Бех (32'), Кристиан Арнстад (54') с пенальти и Фредерик Тингагер (75').

В дополнительное время команды обменялись голами на мяч Филипа Ягелло на 95-й минуте, «Орхус» ответил точным ударом Томаса Кристьянссона на 100-й минуте. В послематчевых пенальти точнее оказались чемпионы Дании

Результат матча

Лех ППознаньЛех П1:4ОрхусОрхусОрхус
0:1 Tobias Bech 32' 0:2 Кристиан Арнстад 55' пен. 0:3 Frederik Tingager 75' 1:3 Филип Ягелло 95' 1:4 Tomas Oli Kristjansson 100' 2:4 Жоэл Виейра Перейра 108' пен. 3:4 Филип Ягелло 108' пен. 4:4 Yannick Agnero 108' пен. 4:5 Tobias Bech 108' пен. 4:6 Frederik Tingager 108' пен. 4:7 Янни Зерра 108' пен. 4:8 Tomas Oli Kristjansson 108' пен.
Лех П:  Матеуш Лис,  Роберт Гумни (Жоэл Виейра Перейра 81'),  Войцех Монька,  Терри Йегбе,  Михал Гургуль,  Антони Козубаль,  Радослав Муравски (Гисли Тордарсон 98'),  Луис Пальма (Аллахьяр Сайядманеш 68'),  Патрик Волемарк (Даниэль Хоканс 87'),  Пабло Родригес (Филип Ягелло 81'),  Микаэль Исхак (Yannick Agnero 87')
Орхус:  Frederik Tingager,  Jonas Jensen-Abbew (Christian Storch 60'),  Микаэль Андерсон (Янни Зерра 97'),  Магнус Кнудсен,  Кристиан Арнстад,  Йенс Йонссон (Stefen Erwan Tchamche 70'),  Frederik Emmery (Tomas Oli Kristjansson 97'),  Tobias Bech,  James Bogere (Расмус Карстенсен 70'),  Eric Kahl (Mouhammade Camara 90'),  Mads Hedenstad Christiansen
Жёлтые карточки:  Антони Козубаль 41',  Yannick Agnero 105+1'  —  James Bogere 45',  Микаэль Андерсон 87',  Frederik Emmery 91',  Mouhammade Camara 108'

«Орхусу» удалось отыграть разницу в три мяча, полученную по итогам первой встречи, которая завершилась с аналогичным счетом в пользу чемпионов Польши.

Чемпионы Дании продолжат сражаться за место в основной стадии главного еврокубка, а «Лех» постарается достичь успехов в Лиге Европы.