«Зенит» официально подтвердил переход голкипера Евгения Латышонка в «Нижний Новгород».

Евгений Латышонок globallookpress.com

28-летний вратарь подписал с нижегородским клубом контракт сроком на три года. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

Латышонок выступал за «Зенит» с июня 2024 года. За это время он провёл 41 матч во всех турнирах.

До переезда в Санкт-Петербург Латышонок защищал цвета калининградской «Балтики», за которую сыграл 127 матчей, оформив 47 «сухих» встреч. В сезоне-2023/24 вратарь помог балтийцам добраться до финала Кубка России. Евгений является воспитанником академии «Краснодара».