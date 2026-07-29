Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон продолжит карьеру в лондонском «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях. 36-летний английский полузащитник присоединился к составу «синих» на правах свободного агента, заключив двухлетнее трудовое соглашение.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

Последним клубом опытного хавбека был «Брентфорд», за который он выступал с июля 2025 года и покинул по истечении срока действия контракта. В минувшем сезоне-2025/26 Хендерсон являлся игроком основной обоймы «пчел», приняв участие в 34 официальных матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.

Наибольшую известность полузащитник получил по выступлениям за «Ливерпуль», цвета которого он защищал с 2011 по 2023 годы. В качестве капитана мерсисайдцев Хендерсон собрал внушительную коллекцию трофеев, выиграв чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.