Российский тренер Александр Григорян отметил, что какое усиление требуется «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА для борьбы за медали в РПЛ.

Александр Григорян globallookpress.com

«Московский "Спартак" — ртутная, очень быстрая команда. Тренер Карседо придает этой скорости креативность и качественный прессинг. Всё бы хорошо, но без нападающего, способного забивать 12–14 голов за сезон, чемпионство не взять. Угальде может выдавать нужный результат на отдельных отрезках, но не на дистанции.

У "Локомотива" очевидные проблемы с финансами. Команда не усиливается, скорее слабеет. С каждым годом количество позиций, которые им нужно усиливать, только растет.

В ЦСКА хотелось бы видеть забивного нападающего. Уже давно. Также у них нет центрального защитника, способного начинать атаки, и это сказывается на игре в нападении. Армейцам нужны центрфорвард и центральный защитник», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».