Руководство московского «Спартака» не считает целесообразным возвращать в свой состав нападающего Артёма Дзюбу, который сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Амкара», сообщает телеграм‑канал «Mash на спорте».

Артём Дзюба globallookpress.com

По данным источника, у боссов красно‑белых вызвали также удивление финансовые запросы 37‑летнего форварда, который запросил оклад в размере 750 тысяч евро — больше, чем он зарабатывал в «Акроне».

Не видит его в составе и главный тренер Хуан Карлос Карседо. Помимо этого, многие опасаются токсичности Дзюбы.

В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей за «Акрон», забил 8 мячей и сделал 5 ассистов.