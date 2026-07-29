Завершились две встречи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» globallookpress.com

«Црвена Звезда» разгромила североирландский «Ларн» со счетом 5:0.

Дублем в составе победителей отметился Марко Арнаутович (45+4', 60'). Еще по разу отметились Александр Катай (3'), Лоизос Лоизу (49') и Осман Букари (79').

Результат матча

Црвена ЗвездаБелградЦрвена Звезда5:0ЛарнЛарнЛарн
1:0 Александар Катай 3' 2:0 Марко Арнаутович 45+4' 3:0 Лойзос Лойзу 49' 4:0 Марко Арнаутович 60' 5:0 Мухаммед Чам Сарачевич 79'
Црвена Звезда:  Матеус,  Соль Ён Ву (Никола Станкович 70'),  Франклин Тебо,  Милош Велькович,  Мохаммад Абу Фани (Мирко Иванич 77'),  Раде Крунич (Тими Элшник 64'),  Александар Катай,  Лойзос Лойзу (Осман Букари 63'),  Мухаммед Чам Сарачевич,  Марко Арнаутович,  Matej Strika (Наяир Тикнизян 64')
Ларн:  Рохан Фергюсон,  Шон Грэм (Монтел Гибсон 79'),  Джордан Макэнефф (Логан Уоллес 60'),  Дилан Слоан,  Крис Галлахер,  Ронан Доэрти (James Simpson 60'),  Аарон Доннелли,  Дэн Бент,  Томас Косгров,  Kevin O'Hara (Paul O'Neill 46'),  Matt Ridley

Сербский гранд выиграл противостояние с общим счетом 9:0.

В параллельной встрече польский «Гурник» разошелся миром с турецким «Фенербахче» — 1:1.

Талиска вывел стамбульцев вперед 12-й минуте, реализовав пенальти. В конце первого тайма Михал Сачек восстановил равновесие.

Во второй половине встречи ни одной из команд не удалось забить.

«Фенербахче» выиграл противостояние с общим счетом 2:1 благодаря минимальной победе дома.

Таким образом, «Црвена Звезда» и «Фенербахче» продолжают свой путь в Лиге чемпионов, а «Ларн» и «Гурник» будут играть в Лиге Европы.