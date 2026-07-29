Завершились две встречи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Црвена Звезда» разгромила североирландский «Ларн» со счетом 5:0.

Дублем в составе победителей отметился Марко Арнаутович (45+4', 60'). Еще по разу отметились Александр Катай (3'), Лоизос Лоизу (49') и Осман Букари (79').

Результат матча Црвена Звезда Белград 5:0 Ларн Ларн 1:0 Александар Катай 3' 2:0 Марко Арнаутович 45+4' 3:0 Лойзос Лойзу 49' 4:0 Марко Арнаутович 60' 5:0 Мухаммед Чам Сарачевич 79' Црвена Звезда: Матеус, Соль Ён Ву ( Никола Станкович 70' ), Франклин Тебо, Милош Велькович, Мохаммад Абу Фани ( Мирко Иванич 77' ), Раде Крунич ( Тими Элшник 64' ), Александар Катай, Лойзос Лойзу ( Осман Букари 63' ), Мухаммед Чам Сарачевич, Марко Арнаутович, Matej Strika ( Наяир Тикнизян 64' ) Ларн: Рохан Фергюсон, Шон Грэм ( Монтел Гибсон 79' ), Джордан Макэнефф ( Логан Уоллес 60' ), Дилан Слоан, Крис Галлахер, Ронан Доэрти ( James Simpson 60' ), Аарон Доннелли, Дэн Бент, Томас Косгров, Kevin O'Hara ( Paul O'Neill 46' ), Matt Ridley

Статистика матча 14 Удары в створ 0 10 Удары мимо 1 78 Владение мячом 22 5 Угловые удары 1 5 Офсайды 0 2 Фолы 1

Сербский гранд выиграл противостояние с общим счетом 9:0.

В параллельной встрече польский «Гурник» разошелся миром с турецким «Фенербахче» — 1:1.

Талиска вывел стамбульцев вперед 12-й минуте, реализовав пенальти. В конце первого тайма Михал Сачек восстановил равновесие.

Во второй половине встречи ни одной из команд не удалось забить.

«Фенербахче» выиграл противостояние с общим счетом 2:1 благодаря минимальной победе дома.

Таким образом, «Црвена Звезда» и «Фенербахче» продолжают свой путь в Лиге чемпионов, а «Ларн» и «Гурник» будут играть в Лиге Европы.