Завершились две встречи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Црвена Звезда» разгромила североирландский «Ларн» со счетом 5:0.
Дублем в составе победителей отметился Марко Арнаутович (45+4', 60'). Еще по разу отметились Александр Катай (3'), Лоизос Лоизу (49') и Осман Букари (79').
Результат матча
Сербский гранд выиграл противостояние с общим счетом 9:0.
В параллельной встрече польский «Гурник» разошелся миром с турецким «Фенербахче» — 1:1.
Талиска вывел стамбульцев вперед 12-й минуте, реализовав пенальти. В конце первого тайма Михал Сачек восстановил равновесие.
Во второй половине встречи ни одной из команд не удалось забить.
«Фенербахче» выиграл противостояние с общим счетом 2:1 благодаря минимальной победе дома.
Таким образом, «Црвена Звезда» и «Фенербахче» продолжают свой путь в Лиге чемпионов, а «Ларн» и «Гурник» будут играть в Лиге Европы.